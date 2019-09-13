مارتن يول يوجه رسالة لمؤمن زكريا

وجه الهولندي مارتن يول المدير الفني السابق للنادي الأهلي رسالة دعم لمؤمن زكريا لاعب المارد الأحمر.

وكتب يول على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " عزيزي مؤمن، أتمنى أن تعود أقوى مما كنت معي

عندما كنا سويًا بالنادي الأهلي".

وكان مؤمن زكريا تحدث عن إصابته ، ونفى الشائعات التي رددت في الفترة الأخيرة بشأن إصابته المزمنة التي تمنعه من ممارسة

كرة القدم، مؤكدًا أنه سيسافر إلى ألمانيا وسيعود قريبا إلى الملاعب مع النادي الأهلي.

ومن المقرر أن يسافر زكريا خلال نهاية شهر سبتمبر الحالي إلى ألمانيا، وسوف يستمر هناك عدة أسابيع لخوض برنامج علاجي وتأهيلي قوي يجعله يعود مرة أخرى للنادي الأهلي للمشاركة بشكل طبيعي.