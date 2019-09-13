شاهد بث مباشر مباراة اتحاد جدة وضمك بالدوري السعودي

تقدم بوابة الوفد "بث مباشر" لمباراة فريق اتحاد جدة الذي يحل ضيفًا ثقيلا على نظيره ضمك الصاعد حديثًا إلى الدوري الدرجة الأولي غدًا على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز

الرياضية ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

يدخل فريق اتحاد جدة الجولة الثالثة هو يحتل المركز السابع برصيد 3 نقاط،

بينما يحتل ضمك المركز الخامس عشر دون أي رصيد من النقاط.

موعد مباراة اتحاد جدة وضمك :

تقام مباراة اتحاد جدة وضمك فى تمام الساعة 5:50 بتوقيت مصر، 6:50 بتوقيت المملكة العربية السعودية، 7:50 بتوقيت أبو ظبي.

شاهد بث مباشر مباراة اتحاد جدة وضمك :