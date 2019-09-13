سفيرة مصر بالسنغال تؤازر بعثة الزمالك

حرصت السفيرة نهي خضر سفيرة مصر في السنغال علي التواجد في فندق إقامة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وذلك للاطمئنان علي البعثة وتذليل كل العقبات أمامها.
والتقت السفيرة مع إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة
وقد أجري المستشار مرتضى منصور رئيس النادي اتصالا بالسفيرة حيث وجه لها الشكر على الجهود المبذولة مع البعثه.. كما أجرى منصور اتصالا بإسماعيل يوسف للاطمئنان على البعثة.
ويواجه الزمالك الذي وصل السنغال أمس الأول الأربعاء فريق جينيراسيون فوت غدا السبت في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.
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