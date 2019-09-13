جوارديولا: لابورت سيغيب عن الملاعب لمدة 6 شهور

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن مدة غياب إيمريك لابورت، مدافع الفريق، بعدما تعرض لإصابة قوية في الركبة، خلال مباراة السيتيأمام برايتون ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".
وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي للفريق لمباراةنوريتش سيتي: "لابورت سيغيب لمدة طويلة جدًا عنا، قد يغيب لـ5 أو 6 أشهر عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها".
وخضع لابورت منذ أيام لعملية جراحية ناجحة في الركبة، بمدينة برشلونة الإسبانية.
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