تعرف على حكام مباريات اليوم من الجولة الثالثة بالدوري السعودي للمحترفين

اعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي عادت مبارياته مجددا بعد فترة التوقف الدولي .

يدير لقاء التعاون و العدالة الحكم الهولندي باس نيجويس و يعاونه كلاً من رود بيكنز حكم مساعد أول ، فرينك فاندرسن حكم مساعد

ثاني ، ساندر ايجيك حكم مساعد رابع ، إدغار بيل حكم فيديو ، لورين جيريتس مساعد حكم فيديو .

بينما يدير لقاء اتحاد جدة و ضمك الحكم البرتغالي فابيو فيريسيمو و يعاونه كلاً من بيدرو مارتينز حكم مساعد أول ،بيدرو ريبيرو

حكم مستعد ثاني ، عبدالله ظافر حكم رابع ، أندري ناركيسو حكم فيديو و داليبور دجورجيفيتش مساعد حكم فيديو .

من المقرر أن يدير دربي النصر و الشباب الحكم البولندي دانيال ستيفانسكي و يعاونه كلأ من مارسين بونيك حكم مساعد اول ، مارسين بوركوسكي حكم مساعد ثاني ، دانيلو جروجيتش حكم مساعد رابع ، كرزيستوف جاكوبيك حكم فيديو و ميلوفان ريستيك مساعد حكم فيديو .