مدبولي يقود التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام الأهلي الليبي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره الأهلي الليبي على ملعب الإسماعيلية، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 في البطولة العربية.

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للفريق ضمن قائمة مكونة من 21 لاعبا، وهم إبراهيم أبو اليزيد ومحمد حمدي زكي ومحمد مخلوف وأحمد مدبولي ومحمود عبدالعاطي "دونجا" والعراقي هُمام طارق والدولي الغيني بيكيتي سيلفا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الإسماعيلي الأساسي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد فوزي.

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خط الدفاع: أسامة إبراهيم - باهر المحمدي - محمد مجدي - أحمد أيمن.

خط الوسط: عماد حمدي - محمود عبدالعاطي "دونجا"، عبدالرحمن مجدي- أحمد مدبولى - بيكيتي سيلڤا.

خط الهجوم: بينسون شيلونجو.