مُحدث | جميع صفقات مانشستر يونايتد في صيف 2019

نرصد لكم في هذا الجدول المُحدث جميع صفقات الفريق الأول لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني النرويجي “أولي جونار سولشاير” الذي خلف الرجل الخاص “جوزيه مورينيو” في منتصف موسم 2019/2018 بشكل مؤقت، قبل أن يوقع على عقد دائم فيما بعد.

موقع الخليج 365 يستعرض معكم كذلك جدول خاص للاعبين الراحلين عن صفوف مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي 2019.

الجدول مُحدث بصورة شبه يومية، حسب نشاط نادي مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، لكن الجدول لا يتضمن سوى الصفقات التي تمت بشكل رسمي.

صفقات مانشستر يونايتد في صيف 2019

اللاعب – المركز – السن الجنسية انتقل من تفاصيل الصفقة آرون وان–بيساكا – ظهير أيمن – 21 عامًا إنجلترا / الكونجو الديمقراطية كريستال بالاس – إنجلترا 55 مليون يورو – عقد مدته 5 سنوات دانيل جيمس – ظهير أيسر – 21 عامًا ويلز / إنجلترا سوانسي سيتي – ويلز 17 مليون يورو – عقد مدته 5 سنوات جويل بيريرا – حارس مرمى – 23 عامًا البرتغال / سويسرا كورتريجك – بلجيكا انتهاء إعارة – عقده ينتهي في يونيه 2021 هاري ماجواير – قلب دفاع – 26 عامًا إنجلترا ليستر سيتي – إنجلترا 80 مليون جنيه إسترليني – عقد مدته 6 سنوات حنبعل المجبري – صانع ألعاب – 16 عامًا تونس / فرنسا موناكو – فرنسا 9.3 مليون إسترليني

الراحلون عن مانشستر يونايتد في صيف 2019

اللاعب – المركز – السن الجنسية انتقل إلى تفاصيل الصفقة أنطونيو فالنسيا – ظهير أيمن – 33 عامًا الإكوادور Advertisements ليجا دي كويتو – الإكوادور انتهاء عقد – انتقال حر آندير هيريرا – إرتكاز – 29 عامًا إسبانيا باريس سان جيرمان – فرنسا انتهاء عقد – انتقال حر جيمس ويلسون – مهاجم صريح – 23 عامًا إنجلترا أبردين – اسكتلندا انتهاء عقد – انتقال حر ماتي ويلكوك – إرتكاز – 22 عامًا إنجلترا جلينجهام – إنجلترا انتهاء عقد – انتقال حر ريجان بولي – قلب دفاع – 21 عامًا ويلز ميلتون كينز دونز – إنجلترا انتهاء عقد – انتقال حر ماثيو أولسوندي – ظهير أيمن وقلب دفاع – 21 عامًا الولايات المتحدة روثيرهام – إنجلترا انتقال حر – وقع على عقد مدته عامين كيران أوهارا – حارس مرمى – 23 عامًا جمهورية آيرلندا بورتون البيون – إنجلترا إعارة حتى يونيه 2020 – قضى الموسم الماضي معارًا لنادي ماكسفيلد تاون أليكس فوجيتيك – حارس مرمى – 19 عامًا سلوفاكيا ستالي بريدج سلتيك – إنجلترا إعارة حتى 5 يناير 2020 جويل بيريرا – حارس مرمى – 23 عامًا البرتغال هارتس – اسكتلندا إعارة حتى يونيه 2020 أليكسيس سانشيز – جناح مهاجم – 30 عامًا تشيلي الإنتر – إيطاليا إعارة حتى يونيه 2020 مقابل 12 مليون جنيه إسترليني كريس سمولينج – قلب دفاع – 29 عامًا إنجلترا روما – إيطاليا إعارة حتى يونيه 2020 مقابل 3 مليون جنيه إسترليني