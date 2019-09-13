مؤمن زكريا يتحدى انعدام فرصه مع الأهلي

أكد لاعب الوسط الدولي المصري السابق “مؤمن زكريا” رغبته في الاستمرار مع النادي الأهلي رغم تلقيه للعديد من العروض الجادة للانتقال بالمجان قبل غلق باب القيد في مصر يوم 16 سبتمبر الجاري.

ولدى الأهلي أكثر من لاعب جاهز من النواحي البدنية والفنية، يستطيع تأدية نفس أدوار مؤمن زكريا، أمثال رمضان صبحي وحسين الشحات وجيرالدو وجونيور أجايي ووليد سليمان، مع ذلك رفض “زكريا” الاستسلام والرحيل عن قلعة مختار التتش، لثقته التامة في الحصول على فرصة أخرى تُعيده إلى الأضواء من جديد.

وقال مؤمن زكريا في لقاء متلفز ليلة أمس الخميس عبر قناة MBC مصر “لن أرحل عن الأهلي رغم أنني لاعب حر في الوقت الراهن، وهناك الكثير من الأندية تحدثت معي، لكن دائمًا ما أرفض وأقول: لا، من أجل الأهلي”.

وأضاف لاعب المصري البورسعيدي وإنبي والزمالك السابق “كل الأندية التي تحدثت معي حاولوا إقناعي بالعلاج خارج مصر، والانتظار لحين انتهاء مشاكلي الجسدية، لكنني أخبرتهم بمواصلة مسيرتي مع الأهلي”.

وشدد صاحب الـ 31 عامًا “من خلال مشاركتي بصفة مستمرة في تدريبات الأهلي سأجبر المدير الفني (رينيه فايلر) على إشراكي إن شاء الله”.

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وختم حديثه “أنا عاشق لجمهور الأهلي الذي ساندني في أوقات كثيرة، وسأعود من الإصابة أكثر قوة ورغبة في قيادة الفريق للانتصارات”.

ولم يشارك مؤمن زكريا في الفترة من 2017 إلى 2019 في أكثر من 30 مباراة تنافسية، من بينهم 13 مباراة مع الأهلي في النصف الأول من موسم 2018/2017 و6 مباريات في الدوري السعودي للمحترفين مع أهلي جدة بالنصف الثاني من موسم 2018/2017، و5 مباريات في النصف الأول من موسم 2019/2018 بالدوري المصري مع الأهلي.

وانتقل مؤمن زكريا إلى نادي أحد السعودي في فترة الانتقالات الشتوية 2019 بنظام الإعارة، إلا أن إدارة النادي فسخت العقد لعدم رغبتها في الصبر عليه لحين تخلصه من الإصابة.