رياضة | فضيحة جديدة يتورط بها مسؤولون في أزمة "حمد الله"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضيحة جديدة يتورط بها مسؤولون في أزمة "حمد الله" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية مغربية، إلى تفاصيل أزمة اللاعب عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر.

وكان حمد الله قد أعلن عن نيته في الكشف عن أسباب رحيله عن معسكر منتخب المغرب قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر 2019.

وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن وحيد حاليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب، كان سيضم حمد الله، إلى معسكرات الفريق القادمة.

وأضافت الصحيفة، أن مسئولون كبار في الجامعة المغربية لكرة القدم، أجبروا حاليلوزيتش على استبعاد حمد الله من معسكرات المنتخب، لأنهم يرون بأن انسحابه قبل أمم إفريقيا، خيانة لوطنه.

وأضافت أنه يسيطر القلق داخل الجامعة المغربية، ويستعدون لمواجهة حمد الله، عندما يعلن عن المعلومات التي لديه، في الفترة القادمة.

وكان حمد الله قد غادر معسكر المغرب، بعد أزمة مع بعض زملاءه، وتعرضه لمضايقات، دفعته للاعتذار عن عدم استكمال المعسكر.

كما تم اتهام بعض اللاعبين في المنتخب، بالسهر في الملاهي الليلية والرقص تزامنا مع مباريات بطولة أمم إفريقيا.

ويذكر ان النصر حامل اللقب الموسم الجديد بدأ مشواه بانتصارين على ضمك والفتح، لكن في ظل تسجيله 3 أهداف فقط في هاتين المباراتين فإنه سيرحب بشدة بعودة هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله عقب تعافيه من الإصابة قبل اختبار صعب ضد الشباب غدًا الجمعة.

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ويملك الشباب 4 نقاط من أول مباراتين، ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيسه خالد البلطان قوله هذا الأسبوع: ”هي مباراة بـ3 نقاط فقط، لكننا سنكون قادرين على تحقيق الفوز والظهور بشكل جيد".

وتقام مباراة النصر والشباب على "درة الملاعب" استاد الملك فهد الدولي اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت مصر والثامنة ونصف بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الامارات العربية المتحدة ويسعى فريق النصر لتحقيق فوز هام على الشباب حيثُ يعد دفعة إيجابية لنجوم العالمي قبل المواجهة المرتقبة ضد السد يوم الإثنين 16 سبتمبر الجاري في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.