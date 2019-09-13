رياضة | بعد أزمة إصابته.. كل ما قدمه "الحراق" مؤمن زكريا مع 6 أندية ومنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد أزمة إصابته.. كل ما قدمه "الحراق" مؤمن زكريا مع 6 أندية ومنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مؤمن زكريا نجم الأهلي، أنه يعاني من إصابة أبعدته عن الملاعب طوال الـ 6 أشهر الماضية، وأنه يستعد للسفر إلي ألمانيا يوم 20 سبتمبر الجاري، للخضوع لفحوصات طبية هناك للتعرف على طبيعة إصابته ومدة غيابه عن الملاعب، مؤكدًا أنه سيعود مجددًا للمشاركة مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

تصريحات مؤمن زكريا في برنامج "اللعيب" مساء أمس لاقت ردود أفعال كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي من جماهير النادي الأهلي، ونجوم الكرة المصرية وبعض الإعلاميين الذين حرصوا على توجيه رسائل دعم ومساندة لنجم القلعة الحمراء.

وكان النادي الأهلي قرر عدم قيد مؤمن زكريا في قائمة الفريق الأحمر للموسم الجديد 2019 - 2020، وفضل الجهاز الفني للمارد الأحمر، تأجيل قيد اللاعب لفترة الإنتقالات الشتوية في يناير القادم، حتي يتم التعرف على موقف اللاعب من الإصابة التي يعاني منها ومدة علاجه وفترة غيابه عن الملاعب قبل إتخاذ أي قرار بشأن قيده من عدمه.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" كل ما قدمه مؤمن زكريا خلال مشواره الكروي مع الأهلي والاندية التي لعب لها ومنتخب مصر:

- الأهلي:

لعب مؤمن زكريا مع الأهلي 150 مباراة، وسجل 42 هدفًا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد.

حقق مؤمن زكريا 8 بطولات خلال مشواره مع الأهلي، حيث توج بلقب الدوري المصري الممتاز 4 مرات، وكأس مصر مرة وحيدة، كما حصد مع المارد الأحمر لقب السوبر المحلي "مرتين"، كما توج مع الفريق الأحمر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية 2014.

- الزمالك:

خاض مؤمن زكريا مع الزمالك 57 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 12 هدفًا، حيث لعب 38 مباراة بالدوري الممتاز، وسجل 9 أهداف، كما خاض 11 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 3 أهداف، وشارك في 8 مباريات بكأس مصر ولم يسجل أي أهداف.

حقق مؤمن زكريا 3 بطولات مع الزمالك، حيث توج بلقب الدوري الممتاز موسم 2014 - 2015، وكأس مصر 2012 / 2013، 2013 / 2014.

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الإنتاج الحربي:

لعب مؤمن زكريا ضمن صفوف الإنتاج الحربي في الفترة من 2009 وحتي عام 2011، وخاض مع الفريق العسكري 40 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.

المصري البورسعيدي:

دافع مؤمن زكريا عن ألوان قميص المصري البورسعيدي موسم 2011 - 2012، ولعب مع الفريق 22 مباراة سجل هدفين، وصنع 3 أهداف.

انبي:

لعب نجم الأهلي الحالي، ضمن صفوف فريق إنبي من يوليو 2012 وحتي 20 سبتمبر 2013 وشارك في 18 مباراة سابقة وسجل 7 أهداف وصنع هدفين، خرج بعدها فترة إعارة للزمالك، وبعد إنتهاء إعارته انتقل لصفوف النادي الأهلي، بعد صراع بين القطبين لضمه.

أهلي جدة:

انتقل مؤمن زكريا لصفوف نادي أهلي جدة السعودي في يناير 2018 علي سبيل الإعارة ولعب مع الفريق 17 مباراة في مختلف البطولات وسجل 6 أهداف وبعد إنتهاء إعارته عاد للأهلي لكنه لم يحظي بفرصة للمشاركة، لتتم إعارته مجددًا لنادي أحد السعودي مطلع 2019 ولكنه لم يشارك في أي مباراة وأنهي النادي تعاقده معه سريعًا بسبب تلك الإصابة.

منتخب مصر:

لعب مؤمن زكريا 12 مباراة مع منتخب مصر ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وكانت مباراته الأولي مع الفراعنة أمام منتخب كينيا مباراة ودية أقيمت في 30 اغسطس 2014 وفازت بها مصر 1-0، أما مباراته الأخيرة كانت ودية أمام اليونان في مارس 2018 وخسرها المنتخب بهدف نظيف.