رياضة | كلوب عن مواجهة نيوكاسل: سيُقاتلون كالمجانين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب عن مواجهة نيوكاسل: سيُقاتلون كالمجانين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن مواجهة فريقه غدًا أمام نيوكاسل في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة :"فريق نيوكاسل قاموا بالكثير من الأمور الجيدة أمام توتنهام آخر مباراة على ملعبنا كانت أمام أرسنال ونحن بحاجة إلى الأجواء الرائعة، الآن تنتظرنا مباراة آخرى غدًا ويٌمكننا أن نفعل شيئاً".

وأضاف :"نحن لا نٌفكر في سجلّنا حول مباريات أرضنا ، جميعاً نعلم بإن السجلات موجودة من أجل تٌحطّم، كل فريق كان بإمكانه القيام بهذه الأمور ولكننا كٌنا الطرف الأفضل واستحقينا ذلك".

وتابع :"الأمر الوحيد الذي يقلقني هو كيف يٌمكننا أن نظهر في مزاح وحالة أفضل من مباراة أرسنال".

وتابع :"علينا التأكد من أن نهاية سجلنا داخل الأرض سينتهي في مٌستقبل بعيد، كل ما يٌمكننا فعله هو تقديم كل ما لدينا غداً، سيكون لدينا فٌرصة للفوز ولذلك يجب علينا أن نفعل ذلك".

وعن أخر تطورات إصابة الحارس أليسون رد كلوب :" لقد تناولنا وجبه الغذاء معاً، إنه يتحسن ولكنها إصابة حقيقية ونحن لا نعلم متى يعود بالضبط ، ليس هٌناك أي مقياس زمني مٌعين".

وأضاف :"أما عن نابي كيتا يقترب من العودة وقد يتواجد في تدريبات الأسبوع المقبل".

وأشار :"كل شيئ يبدو على ما يٌرام في الوقت الحالي ، لقد كانت بدايتنا جيدة وهٌناك بعض الأمور التي تغيرت ، علينا إستخدام الأمور بالطريقة الصحيحة ، الفتيان كانوا واثقين في العام الماضي وهم كذلك هذا الموسم ، إذا لعبنا 100% كما نٌريد سنكون خصماً صعباً بالتأكيد".

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وزاد :"نحن لم نغير الكثير من الأمور بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا، كان علينا أن نتحدث عن ذلك ولكن هذا يٌعدّ جزءًا فقط من الفوز بالبطولات، الفتيان لا يزالون على حالهم".

وواصل :"نمتلك حفنة جيدة من اللاعبين وسوف يظهرون ذلك غدًا مرة أخرى، نيوكاسل سوف يقاتلون كالمجانين ".

وتطرق للحديث عن محمد صلاح وساديو ماني قائلا :"لقد كان الوضع مثالياً بالنسبة لهم لإنهم لم يضطروا للعب مباريات دولية".

وواصل :" أنا سعيد لهم ولمشاركتهم ولكن قٌلت ذلك لـ 500 مرة ، الأمر مٌختلف تماماً مع اللاعبين الذين لم يشاركوا دولياً ، كل شئ كان مٌكثفاً ولكن ماني وصلاح حصلوا على الإجازات التي يحتاجونها".

وتابع :"إنهم في حالة مٌنعشة ونأمل بأن نستفيد من ذلك ونستخدمهم بطريقة جيدة".

وأردف :"علينا أن نتأكد من أن نحصل على أجواء رائعة داخل المجموعة لدينا ، نحن نعمل بجد من أجل ذلك ونحاول الحفاظ على ذلك ، نحن فقط نحاول التحسن طوال الوقت ، هذا النادي رائع دائماً ولكن الأجواء لم تكن في أفضل حال دائماً ، اللاعبين يحبون بعضهم البعض كثيرًا".

وأتم حديثه :"نيوكاسل نادي جيد، مغادرة رافا لهم كانت صعبة ، إنها وظيفة صعبة جداً لستيف بروس بالتأكيد ولكنه يقوم بعمل رائع حتى الآن ، لقد حافظوا على أسلوب لعبهم من الموسم الماضي.. قاموا ببيع روندون وتعاقدوا مع جويلنتون، إنه لاعب ذكي ولديه سرعة كبير بالكرات المٌرتدة".