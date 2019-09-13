رياضة | الهلال يخطط لخطف نجم الأهلي على طريقة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يخطط لخطف نجم الأهلي على طريقة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير صحفية سعودية، أن نادي الهلال السعودي، قد أقترب كثيرًا من الحصول على خدمات لاعب أهلي جدة، وذلك خلال الفترة المقبلة، حيث وضع الزعيم خطة محكمة من أجل خطف اللاعب من بين أنياب الأهلي.

وكان نادي الهلال السعودي قد أتم عدة صفقات قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية، وعلى رأسها المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، والظهير الأيمن أمير كردي، ولاعب خط الوسط الدولي الكولومبي جوستافو كويلار، وكذلك صالح الشهري.

وكشفت بعض التفارير الصحفية، أن نادي الهلال يريد التوقيع مع الحارس الشاب، محمد الربيعي، ولكن يبدو بأن الأمور في تلك الصفقة معقدة للغاية، حيث ينتهي عقد اللاعب في صيف عام 2020، أي أنه سوف يدخل الفترة الحرة التي تسمح له التوقيع لأي فريق، في شهر يناير القادم.

ويحاول أهلي جدة تجديد العقد مع اللاعب، ولكن الربيعي يرى أنه لا يحصل على أي فرص مع الفريق، بسبب وجود الثنائي محمد العويس وياسر المسيليم في حراسة مرمى الهلال، لذا فإنه يبدو قريب من الإنتقال إلى صفوف الهلال، الذي سيحاول تقليد نادي برشلونة ويخطف اللاعب على طريقة ما حدث مع أنطوان جريزمان، حيث حصل النادي الكتالوني على توقيع اللاعب السابق في صفوف نادي إتليتكو مدريد في شهر يناير وذلك من أجل قطع الطريق على كافة الأندية الأخرى التي كانت ترغب في الحصول على خدماته، وبعد ذلك أعلن عن الصفقة بشكل رسمي في نهاية الموسم.