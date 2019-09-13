رياضة | كهربا لمؤمن زكريا: لسه قدامك كتير في الملعب وها ترجع أحسن من الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كهربا لمؤمن زكريا: لسه قدامك كتير في الملعب وها ترجع أحسن من الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمنى محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي ديسبورتيفو دي أفيس البرتغالي الشفاء إلى زميله السابق في منتخب مصر مؤمن زكريا ولاعب النادي الأهلي.

ونشر كهربا عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام" صورة تجمعه بمؤمن زكريا وكتب :"عشرة عمري وأخويا الكبير ربنا يشفيك وها ترجع أحسن من الأول واللي جاي أحلى".

وأضاف :"ولسه في كتير ها تعمله وتقدمه في الملعب علشان أنت جدع وصاحب صاحبك واللي زيك ربنا بيبقى شايله خير كتير".

ومن المقرر أن يغادر مؤمن خلال الأيام القيلة المقبلة إلى ألمانيا للخضوع إلى الكشف الطبي هناك على أحد الأطباء المتخصصين للتعافي من الإصابة.



حرصت جماهير الكرة المصرية على دعم مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، وذلك بعد تصريحاته التلفزيونية بالأمس عبر برنامج "اللعيب" حيث أعلن اللاعب عن سفره الفترة المقبلة إلى ألمانيا لتعافيه من الإصابة بشكل نهائي. وتصدر هاشتاج #ادعم_مؤمن_زكريا موقع التواصل الاجتماعى تويتر خلال الساعات الأخيرة بعد رسائل الدعم الكبيرة من الجماهير لمؤمن زكريا. ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" بعض من رسائل الدعم لزكريا عبر تويتر. Advertisements - فادي نجاح

"ربنا يشفيك و يعافيك يا حبيبي، واكيد ربنا هيعوضك خير و يرزقك، ودعواتكم لمؤمن لإن احساس صعب قوى و ضعف لما بتكون مصاب و قليل الحيله، ربنا يصبره و يجازيه خير". - هشام الفيقي

"‏سلامتك يا مؤمن ... وترجع لنا بسرعة". - فكري محمد

‏"الثقه بالنفس دي حاجه مهمه جدآ هيه دي اللي تبني عليها طموحاتك ومستقبلك عجباني أووي ثقة مؤمن زكريا في نفسه رغم تعبه وانه مش مقيد ومش بيتمرن وقاعد في البيت لكن عنده ثقه انه هيرجع تاني .. هترجع يا مؤمن ان شاءالله". - يوسف صابر

"اظن أن مؤمن زكريا كان ليه اهداف مؤثره مع الاهلي

واحنا كجمهور للأهلي بنقف جنب أي لاعب، ومؤمن يستحق مننا الدعم".

يسعى مؤمن زكريا في الخروج من حالته النفسية السلبية في الفترة الأخيرة، حيث خرج بالأمس في تصريحات تلفزيونية بأنه سيسافر إلى ألمانيا وسيعود قريبا إلى الملاعب مع النادي الأهلي ونفى زكريا الاشائعات التي رددت في الفترة الأخيرة بشأن إصابته المزمنة التي تمنعه من ممارسة كرة القدم مرة أخرى.