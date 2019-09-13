رياضة | الزمالك بالزي الأبيض أمام جينيرسون فوت السنغالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك بالزي الأبيض أمام جينيرسون فوت السنغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام جينيرسون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا، عن إرتداء الفريق لزيه الأبيض التقليدي.

كما كشف الاجتماع الفني بحضور مسئولي الناديين عن إرتداء حارس الزمالك الزي الأصفر.

بينما يرتدي بطل السنغال الزي العنابي وحارسه الزي الأزرق.

كما حصل الزمالك على ١٥٠ دعوهة للجماهير التي تسانده في المباراة وكذلك خمس دعوات في المقصورة.

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ويواجه الزمالك الذي وصل السنغال أمس الأول الأربعاء فريق جينيراسيون فوت غدا السبت في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

أشاد اسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول بالنادي في السنغال بالجهود التي تبذلها السفارة المصرية في السنغال بقيادة السفيرة نهي خضر وطاقم السفارة المكون من حسام البسيوني القنصل العام وريهام على الملحقة الإدارية لقطاع التمثيل التجاري المصري وماهر سعيد عبد العاطي والمترجمة جيهان فرجاني.

وأضاف تيجانا أن طاقم السفارة المصرية لم يتوان في تقديم الدعم لبعثة الزمالك منذ وصولها السنغال ويتواجد معنا بصفة دائمة.

ويواجه الزمالك الذي وصل السنغال أمس الأول الأربعاء فريق جينيراسيون فوت غدا السبت في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا

وكان مصدر مسئول داخل نادي الزمالك قد كشف عن تفاصيل الأزمة الخاصة بإذاعة مباراة الفريق أمام جينيرسون فوت السنغالي غدًا السبت في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.

وأكد المصدر أن الشركة الوسيطة قامت بشراء حقوق المباراة من النادي السنغالي وحصلت على خطاب رسمي من التلفزيون السنغالي بتوافر كل الإمكانيات الخاصة بإذاعة اللقاء.

وأشار المصدر إلى أن قناة "أون سبورت" طلبت كل المستندات الخاصة بالتليفزيون السنغالي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن إذاعة اللقاء.

وكان الزمالك قد تأهل لدور الـ32 بعد تجاوز عقبة ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي للبطولة الافريقية.

