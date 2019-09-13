رياضة | رسالة مؤثرة من شريف إكرامي إلى مؤمن زكريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة مؤثرة من شريف إكرامي إلى مؤمن زكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة مؤثرة لزميله في الفريق الأحمر مؤمن زكريا بسبب إصابته.

وغرد إكرامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل :"تويتر" :"الإصابات هي أصعب و أقوي إختبار لإرادة اللاعب و قوَته لكن عندما تواجه إصابه تهدد مشوارك كلاعب قبل الأوان هنا وَجَب علي الجميع الإلتفاف و الدعم والمسانده".

وأضاف :"نحنُ جميعاً في انتظارك يا مؤمن للعوده أقوي مما كنت..ألف سلامه عليك @MoamenZakaria".

ويغيب مؤمن عن المشاركة في المباريات منذ 6 أشهر بسبب تعرضه للإصابة في الركبة.

ومن المنتظر أن يطير زكريا إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة للخضوع إلى فحوصات طبية هناك للتعافي من الإصابة.