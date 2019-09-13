رياضة | أريولا: سعيد بالانضمام لريال مدريد وسأقاتل للتواجد في التشكيل الأساسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أريولا: سعيد بالانضمام لريال مدريد وسأقاتل للتواجد في التشكيل الأساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي ألفونسو أريولا المنضم حديثًا لريال مدريد قادمًا من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة.

وقال أريولا في المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي الملكي لتقديمه اليوم إلى وسائل الإعلام :"إنه لشرفٌ أن أتمكن من اللعب تحت قيادة أسطورة مثل زيدان".

وأضاف :" إن سنحت ليّ الفرصة، سأحاول أن أقدّم أفضل ما هو ممكن، وإن لم تسنح فسنرى ما سيحدث في المستقبل".

وتابع :"اليوم يوم سعيد جدًا، سأقاتل ولن أفكر الآن بإمكانية عدم وجودي في الفريق الأساسي".

وزاد :"المحادثة الأولى مع كورتوا سارت على نحوٍ جيد، بالتأكيد ستكون هنالك فرص".

وأشار :"ما نتحدث عنه مع المدرب يبقى داخل غرفة الملابس. علينا أن نكون مستعدين لما قد يحدث".

وأوضح :"إيكر كاسياس كان قدوةً لي في الطفولة. رؤية ما كان يفعله جعلتني أرغب بأن أكون حارس مرمى".

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وعن هدفه مع ريال مدريد قال :"الهدف هو تقديم أقصى ما لديّ كل يوم وأن أكون جاهزًا ومستعدًا لكل مباراة حتى أتمكن من إبراز مستواي عندما تسنح الفرصة".

وحول أول لقاء مع مدرب الفريق الملكي زين الدين زيدان قال :" لقد استقبلني بشكل جيد جدًا ورحب بي.".

وعن مواجهة فريقه باريس سان جيرمان في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا قال :"صحيح أنها مصادفة عجيبة بأن أعود بهذه السرعة لكنني لم أتحدث عن الأمر داخل غرفة الملابس، أنا أحاول التأقلم بأسرع وقتٍ ممكن".

وحول الرقم 1 والذي سيرتديه مع الريال قال :" الرقم 1 يمثل الكثير في هذا النادي، كاسياس كان يرتديه وكان قدوةً لي وجعلني أرغب بأن أصبح حارس مرمى كما أملك قمصانه، إنه رقم جميل وسيتعين عليّ أن أثبت أنني الرقم 1".

وأشار :" أمامي عامٌ واحد فقط على سبيل الإعارة لكنني سأحاول تقديم أفضل ما يُمكن خلاله. صحيح أن هناك منافسة قوية لكنني سأظهر مستواي".

وأردف :"شاهدت جميع الكؤوس داخل غرفة الألقاب ونريد أن نُزيد من عددها لكن لتحقيق ذلك سيكون علينا أن نتحلَ بتنافسية كبيرة".