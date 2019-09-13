رياضة | "صفقة الموسم" تستعد للظهور الأول مع الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صفقة الموسم" تستعد للظهور الأول مع الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير صحفية سعودية، بأن المدرب الروماني، رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، يجهز اللاعب والصفقة الجديدة لنادي الهلال اللاعب الكولومبي، جوستافو كويلار، وذلك من أجل أن يسجل ظهوره الأول مع الفريق العاصمي في الدوري السعودي.

يذكر أن نادي الهلال سيلعب يوم السبت مباراته أمام نادي الفيحاء السعودي في إطار مباريات الجولة الثالثة ف بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويسعى نادي الهلال إلى تحقيق الفوز والإنتصار على حساب نادي الفيحاء من أجل أن يستمر في صدارة الدوري، حيث يحتل الهلال صدارة البطولة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن نادي النصر .

وقالت صحيفة الرياضية السعودية، أن مصادرها داخل نادي الهلال تقول بأن المشاركة الأولى لجوستافو كويلار في صفوف نادي الهلال السعودي ستكون على حساب محمد كنو في مركز المحور على الرغم من مشاركة الأخير في المناورة إلى جانب زملائه الدوليين في الفترة الأخيرة.

وذكرت التقارير الصحفية، بأن المدرب رازفان لوشيسكو سوف يعتمد على خطته المعتادة وهي 4-2-3-1، حتى يلعب كويلار في مركزه في محور خط الوسط، ويقدم أفضل ما لديه للفريق، والذي أصر على إنتدابه ودفع نحو 8 مليون يورو للحصول على توقيعه قادمًا من نادي فلامنجو البرازيلي.