رياضة | نكشف لغز إذاعة مباراة الزمالك وجينيرسون فوت

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تحدث مصدر داخل نادي الزمالك عن كافة الأمور الخاصة بإذاعة مباراة جينيرسون فوت السنغالي المقرر لها غدًا السبت في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.

وتحوم الشكوك حتى الآن حول إذاعة اللقاء من عدمه خلال الساعات الجارية وسط مطالب من جانب جماهير الزمالك بإذاعة اللقاء.

وأكد المصدر أن الشركة الوسيطة قامت بشراء حقوق المباراة من النادي السنغالي وحصلت على خطاب رسمي من التلفزيون السنغالي بتوافر كل الإمكانيات الخاصة بإذاعة اللقاء.

وأشار المصدر إلى أن قناة "أون سبورت" طلبت كل المستندات الخاصة بالتليفزيون السنغالي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن إذاعة اللقاء.

وكان الزمالك قد تأهل لدور الـ32 بعد تجاوز عقبة ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي للبطولة الافريقية.

في الوقت الذي أعلن فيه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن برنامج الفريق اليوم استعدادا لمباراة جينراسيون فوت السنغالي غدا السبت في ذهاب دور ال32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويؤدي الفريق صلاة الجمعة في الواحدة والثلث ظهرا ويلقى الخطبه الدكتور منتصر الرملاوي إداري الفريق.

ثم يلقي الحهاز الفني محاضره للاعبين في الثانية إلا ربع بعدها يتناول اللاعبون وجبة الغذاء في الثانية والربع عصرا.

وسيتجمع الفريق في الرابعة والربع للذهاب إلى ملعب التدريب لاديور على أن يقام مران اليوم في السادسة مساءا.

وضمت قائمة الزمالك كل من:

محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي فى حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع

طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي - أحمد زيزو - يوسف أوباما - محمد عنتر - أشرف بن شرقي - كريم بامبو في خط الوسط.

خالد بو طيب - مصطفي محمد - عمر السعيد فى خط الهجوم.

وشهدت القائمة استبعاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" بسبب الإرهاق الذي يطارده بالإضافة إلى محمد أوناجم الغير مقيد في القائمة الافريقية بجانب إسلام جابر ومحمد حسن الغير جاهز للإصابة التي يعاني منها، وحازم إمام الظهير الأيمن للفريق.

ويعود إلى صفوف الفريق أحمد سيد زيزو بعد فترة من الغياب بجانب كريم بامبو الذي خرج من الحسابات خلال الفترة الأخيرة منذ أزمته في مباراة ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا، ويستمر المغربي خالد بوطيب في مهاجم الفريق.

