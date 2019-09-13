رياضة | برنامج فريق الزمالك اليوم الجمعة في معسكر السنغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج فريق الزمالك اليوم الجمعة في معسكر السنغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك برنامج الأبيض اليوم الجمعة قبل مواجهة جينراسيون فوت السنغالي غدا السبت في ذهاب دور ال32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويؤدي الفريق صلاة الجمعة في الواحدة والثلث ظهرا ويلقى الخطبه الدكتور منتصر الرملاوي إداري الفريق.

ثم يلقي ميتشو محاضره للاعبين في تمام الساعة الثانية إلا ربع بعدها يتناول اللاعبون وجبة الغذاء في الثانية والربع عصرا.

ويجتمع الفريق في تمام الساعة الرابعة والربع للذهاب إلى ملعب التدريب لاديور على أن يقام مران اليوم في السادسة مساءا.

وخاض فريق الزمالك تدريبه الأول في السنغال امس الخميس بدون حضور الجماهير، حيث عقد الصربي ميتشو جلسة سريعة مع اللاعبين بفندق الإقامة، حيث تحدث عن بعض الأمور الفنية قبل مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي.

وحرص المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك وإسماعيل يوسف عضو المجلس على التواجد في مران الفريق بملعب جامبر، وذلك لمؤازرة اللاعبين قبل مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الأول بالسنغال على ملعب جامبر بداكار استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال بحضور جميع اللاعبين.

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ورفض الصربي ميتشو تواجد الجماهير السنغالية او مندوبي الصحافة والإعلام في التدريبات ، حيث طلب مسؤولو الابيض من نادي جينيراسيون فوت ان يكون المران مغلق.

وقاد الصربي دوشان المدرب العام بالجهاز الفني للفريق، فقرة تدريبية بالجري حول الملعب، بالإضافة إلى خوض اللاعبين بعض الفقرات البدنية على هامش المران.

وأكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة فريق الكرة الأول بالنادي في السنغال أن مباراة الفريق أمام جينيراسيون السنغالي مهمة جدا.. حيث نسعي للوصول إلى دوري المجموعات في دوري الأبطال الإفريقي، مشيرا إلى أن اللاعبين منذ الوصول إلى داكار وهم في منتهى الالتزام والجدية ومدركون تماما للمسئولية.

وأضاف تيجانا أن الزمالك يسعى لتحقيق نتيجة جيدة أمام بطل السنغال، مشددا على أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وأمير مرتضى المشرف على الكرة على تواصل دائم معنا منذ للوصول للسنغال للاطمئنان على كل كبيرة وصغيرة.

كما أشار يوسف إلى أن الفندق الذي تقيم به بعثة الزمالك في منطقة هادئة وجيدة جدا.

ويواجه الزمالك الذي وصل السنغال أمس الأربعاء فريق جينيراسيون فوت بط السنغال يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.