رياضة | شاهد بالصور.. جماهير الكرة المصرية تدعم مؤمن زكريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد بالصور.. جماهير الكرة المصرية تدعم مؤمن زكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت جماهير الكرة المصرية على دعم مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، وذلك بعد تصريحاته التلفزيونية بالأمس عبر برنامج "اللعيب" حيث أعلن اللاعب عن سفره الفترة المقبلة إلى ألمانيا لتعافيه من الإصابة بشكل نهائي.

وتصدر هاشتاج #ادعم_مؤمن_زكريا موقع التواصل الاجتماعى تويتر خلال الساعات الأخيرة بعد رسائل الدعم الكبيرة من الجماهير لمؤمن زكريا.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" بعض من رسائل الدعم لزكريا عبر تويتر.

- فادي نجاح

"ربنا يشفيك و يعافيك يا حبيبي، واكيد ربنا هيعوضك خير و يرزقك، ودعواتكم لمؤمن لإن احساس صعب قوى و ضعف لما بتكون مصاب و قليل الحيله، ربنا يصبره و يجازيه خير". Advertisements

- هشام الفيقي

"‏سلامتك يا مؤمن ... وترجع لنا بسرعة".

- فكري محمد

‏"الثقه بالنفس دي حاجه مهمه جدآ هيه دي اللي تبني عليها طموحاتك ومستقبلك عجباني أووي ثقة مؤمن زكريا في نفسه رغم تعبه وانه مش مقيد ومش بيتمرن وقاعد في البيت لكن عنده ثقه انه هيرجع تاني .. هترجع يا مؤمن ان شاءالله".