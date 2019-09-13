رياضة | بوكيتينو: كريستيان إريكسن "سعيد دائمًا" في توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوكيتينو: كريستيان إريكسن "سعيد دائمًا" في توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقول ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام إن لاعب خط وسط توتنهام كريستيان إريكسن "سعيد" بالنادي.

أفادت الأنباء أن اللاعب الدولي الدنماركي البالغ من العمر 27 عامًا يسعى للحصول على "تحد جديد" في يونيو ، لكنه لم يحصل على الانتقالات خلال نافذة الصيف.

لقد لعب مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم ، لكنه سجل في تعادل سبيرز 2-2 مع أرسنال قبل نهاية الشوط الأول.

Advertisements

وقال بوشيتينو "لم يقل أبدًا أنه غير سعيد هنا - لقد كان دائمًا".

"قلت قبل مباراة آرسنال إنه كان في ذهنه الصحيح ، ولهذا اخترته لهذه اللعبة وسأواصل اختياره.

"لقد كان دائمًا لاعبًا مهمًا بالنسبة لنا وسيظل كذلك".

يستضيف توتنهام كريستال بالاس يوم السبت ، الساعةالرابعة بتوقيت مصر.