رياضة | الهلال يتلقى أخبار سارة بشأن أندري كاريلو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يتلقى أخبار سارة بشأن أندري كاريلو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي الهلال السعودي على لسان بعض مسؤولي النادي العاصمي، عن كون اللاعب البيروفي أندري كاريلو، لاعب الفريق الأول في نادي الهلال قد وصل يوم أمس الخميس إلى مطار الرياض وذلك بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بعض المباريات الودية في فترة التوقف الدولي، وبالفعل خاص اللاعب تدريب اليوم مع فريقه، إستعدادًا للمباراة القادمة في بطولة الدوري.

بحسب ما ذكرته بعض التقارير الإعلامية في السعودية، فإن نادي الهلال السعودي قد أستعاد عدد كبير من لاعبيه المحترفين في الفترة الأخيرة وعلى رأسهم جوميز وجوفينيكو، وذلك بعدما أنتهت أجازة هؤلاء اللاعبين وعادوا للرياض قبل نحو 4 أيام من مباراة الفيحاء.

يذكر أن نادي الهلال سوف يلعب مباراة قوية في إطار الجولة الثالثة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، أمام نادي الفيحاء، حيث يتصدر الهلال جدول البطولة بـ6 نقاط وذلك بعد فوزه على حساب أبها في الجولة الأولى، والرائد في الجولة الثانية، وذلك بفارق الأهداف عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

وفي سياق آخر، وقع نادي الهلال السعودي إتفاقية مع وكالة تدعى XELEMENT لتصبح بموجبها الشريك الإبداعي الحصري والمسؤول عن تطوير الهوية البصرية للنادي في الفترة المقبلة، وأشارت إدارة الهلال إلى سعادتها الكبيرة بالتوقيع على شراكة مع هذه الوكالة العملاقة متمنية بأن تكون هذه الشراكة ناجحة في السنوات المقبلة.