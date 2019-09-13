شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بالزي الأساسي أمام جيزابيسون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالي المقررة إقامته غدا السبت والذي حضره أحمد زاهر المدير الإداري عن الاتفاق على ارتداء الفريق زيه الرسمي، بينما يرتدي الحارس الزي الأصفر.

بينما يرتدي بطل السنغال الزي العنابي وحارسه الزي الأزرق.

كما حصل الزمالك على ١٥٠ دعوهة للجماهير التي تسانده في المباراة وكذلك خمس دعوات في المقصورة.

ويواجه الزمالك الذي وصل السنغال أمس الأول الأربعاء فريق جينيراسيون فوت غدا السبت في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.