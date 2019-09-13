شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الرياضة يدعمون مؤمن زكريا بعد إعلان مرضه..واللاعب ينطلق للعلاج فى ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص عدد من نجوم الرياضة والإعلام على توجيه رسائل دعم ومساندة لنجم الأهلي مؤمن زكريا، بعد إعلانه معاناته من إصابة تمنعه من ممارسة كرة القدم بشكل طبيعي خلال الفترة الماضية ما أدى إلى ابتعاده عن الملاعب.

وكتب حازم إمام نجم الزمالك وعضو مجلس إدارة إتحاد الكرة السابق على حسابه على موقع «تويتر»: «إن شاء الله ترجع أحسن من الاول وتكسر الدنيا.. مؤمن_زكريا الف سلامه عليك يا بطل».

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وغرد عصام الحضري عبر تويتر: «ألف سلامة عليك يا مؤمن، ان شاء الله ترجع أقوى وأحسن من الأول، شفاك الله وعافاك، اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك».

كما غرد كهربا:«عشرة عمري وأخويا الكبير ربنا يشفيك وهترجع أحسن من الأول واللي جاي احلى ولسة فيه كتير هاتعمله وتقدمه في الملعب عشان انت جدع وصاحب صاحبك واللي زيك ربنا بيبقى شايله».

وكتبت صفحة النادي المصري البورسعيدي على موقع «فيسبوك»: «تمنياتنا بالشفاء للاعبنا السابق مؤمن زكريا، والعودة سريعا للملاعب.. نحن في انتظارك»، حيث سبق ولعب «مؤمن» ضمن صفوف الفريق البورسعيدي قبل إنتقاله للقلعة الحمراء.

و يسافر مؤمن زكريا إلى ألمانيا يوم 20 سبتمبر الجاري، للخضوع لفحوصات طبية كاملة، لتحديد موعد بدء برنامجه العلاجي والتأهيلي، وبناءً على هذه الفحوصات سوف يحدد الطبيب الألماني مدة علاج اللاعب وفترة غيابه عن الملاعب.