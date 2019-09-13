صراع دولي على موهبة برشلونة

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الجمعة 13 سبتمبر 2019

اشتعل الصراع بين 3 دول على ضم أنسو فاتي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، إلى منتخبها الوطني، والذى تصل قيمته فى سوق الانتقالات العالمية حالياً إلى 25 مليون يورو، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.



أنسو فاتى "جوهرة برشلونة" كما يطلق عليه، لفت أنظار العالم بعدما سجل هدفاً فى تعادل الفريق الكتالونى مع أوساسونا بنتيجة 2 – 2 في المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".

موهبة مدرسة "لاماسيا" فى سن السادسة عشرة و304 أيام بات أصغر لاعب يحرز هدفًا في تاريخ مشاركات برشلونة بالدورى الإسبانى، بعدما تفوق على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل أول أهدافه مع برشلونة فى الليجا بعمر 17 عاماً و331 يوماً، بجانب بويان كريكيتش صاحب الرقم القياسي السابق بعمر 17 عاماً و53 يوماً.

وهو ثاني أصغر لاعب في تاريخ برشلونة بشارك في مسابقة الدوري الاسباني "الليجا" بعد ظهوره مع عملاق كتالونيا أمام ريال بيتيس في يوم 25 أغسطس 2019، و عمره 16 سنة و 9 أشهر و 25 يوماً.

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اسمه بالكامل أنسومان فاتي وولد في غينيا بيساو، الدولة الصغيرة الواقعة فى غرب قارة أفريقيا، فى أكتوبر 2002 ثم انتقل إلى إسبانيا حيث استقر والده بورى، ونظراً للقدرات الفنية والتهديفية الفائقة التى يمتلكها لاعب برشلونة، أبدت 3 دول رغبتها في ضمه لمنتخبها الوطني.

البداية مع غينيا بيساو موطنه الأصلي، حيث يرغب اتحاد الكرة في ضم اللاعب للمنتخب الوطني، إلا أن اللاعب لم يبد اهتمامًا بهذا الأمر ولم ينضم حتى الآن لأي لمنتخب بلاده بمختلف الفئات السنية.

كذلك إسبانيا الذي تسعى للأستفادة من خدمات الذي يعيش بمدينة "إشبيلية" الإسبانية رفقة أسرته منذ السادسة من عمر، قبل أن في سن العاشرة انضم إلى أكاديمية "لاماسيا" التابعة لنادي برشلونة.

ويسعى الاتحاد الاسباني لكرة القدم لتجنيس اللاعب الذي يرغب في اللعب مع منتخب اسبانيا، رفقة العديد من زملائه بالفريق الكتالوني، حيث يعمل الاتحاد الاسباني على تجنيس والد اللاعب الذي يعيش في اسبانيا منذ سنوات عديدة مما يسهل عليه الحصول على الاقامة والجنسية.

كما يرغب الاتحاد البرتغالي في ضم اللاعب لمنتخب "برازيل أوروبا"، حيث يحق لمهاجم برشلونة الحصول على الجنسية البرتغالية كونه ينتمي إلى غينيا بيساو التي كانت مستعمرة برتغالية في الماضي.