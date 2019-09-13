كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

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الجمعة 13 سبتمبر 2019
فاز يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول، بجائزة أفضل مدرب فى شهر أغسطس الماضى بمسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".
ونجح يورجن كلوب فى قيادة ليفربول لتحقيق 4 انتصارات متتالية، أمام نورويتش سيتى وساوثهامبتون وأرسنال وبيرنلى، ليتصدر جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 12 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين على مانشستر سيتي صاحب الوصافة.
وتفوق يورجن كلوب فى سباق الفوز بجائزة "مدرب الشهر" على كل من، بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتى، بجانب مدرب فريق كريستال بالاس روي هودجسون.
ويلتقى ليفربول غداً، السبت، مع نيوكاسل يونايتد بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".
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