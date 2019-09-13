شكرا لقرائتكم ميتشو حائر بين بامبو وزيزو لخلافة شيكابالا بتشكيل الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعيش الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك في حيرة بسبب اختيار صانع ألعاب الفريق الأبيض في مباراته أمام جينيراسيون بطل السنغال، في المباراة التي تنطلق الثامنة مساء غداً السبت ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.

ويغيب شيكابالا عن الزمالك أمام بطل السنغال بعد قرار ميتشو بإراحته من المباراة لتجهيزه لمواجهة الأهلى فى السوبر المحلى، المقرر إقامتها يوم 20 من شهر سبتمبر الجارى.

ومن المقرر أن يخوض ميتشو مباراة جينيراسيون بنفس التشكيل الذي واجه به الفريق الأبيض نظيره بيراميدز في نهائي كأس مصر الذي توج به فرسان ميت عقبة للمرة الثانية على التوالي والـ 27 في تاريخ القلعة البيضاء.

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غياب شيكابالا فتح الباب أمام لاعبين للمشاركة مع القلعة البيضاء في المباراة المرتقبة وهما أحمد سيد زيزو وكريم بامبو الوافد الجديد إلى صفوف قلعة ميت عقبة.

أما كريم بامبو فيمتلك أرقاماً مميزة مع الاسماعيلي في الموسم الماضي، حيث شارك بامبو في 36 مباراة مع الدراويش في جميع البطولات، سجل صانع ألعاب القلعة الصفراء السابق 9 أهداف وصنع هدف واحد لزملائه بالفريق.

أما سيد زيزو والمنضم إلى صفوف القلعة البيضاء في يناير الماضي، فشارك مع الفريق الأبيض في 15 مباراة سجل هدف وصنع مثله لزملائه بالفريق.