كباتن الأهلي يدعمون مؤمن زكريا في محنته...

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جدة - عمرو شويل دعم ثنائي الأهلي شريف إكرامي حارس العرين الأحمر، وأحمد فتحي ظهير أيمن القلعة الحمراء، مؤمن زكريا زميلهما بالفريق بعد الاصابة الأخيرة التي تعرض لها. وكتب إكرامي عبر حسابه الشخصي على تويتر: الإصابات هي أصعب و أقوي إختبار لإرادة اللاعب و قوَته لكن عندما تواجه إصابه تهدد مشوارك كلاعب قبل الأوان هنا وَجَب علي الجميع الإلتفاف و الدعم والمسانده،نحنُ جميعاً في انتظارك يا مؤمن للعوده أقوي مما كنت..ألف سلامه عليك. Advertisements فيما علق أحمد فتحي: مؤمن يا اخويا وصديقي العزيز ربنا يشفيك ويعافيك شفاء لا يغادر سقما ان شاء الله ترجع احسن وأقوي من الأول كلنا معاك وفي ظهرك صبر جميل واستعين بالصبر والصلاة يا صديقي. مؤمن زكريا خرج من قائمة الأهلي للموسم الجديد بسبب إصابة يعانى منها ويعالج بسببها حاليا فى ألمانيا على فترات. صاحب الـ31 عاما شارك فى 6 مباريات فقط خلال الموسم الماضي، قبل أن يخرج معارا لنادي أحد ويقطع الإعارة سريعا بسبب الإصابة.

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