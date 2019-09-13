شكرا لقرائتكم ميتشو يكشف خطة الزمالك لإسقاط جينيراسيون .. استغلال الضعف والاحتفاظ بالقوة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد جينيراسيون فوت



كشف الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك، خطته لتخطي عقبة جينيراسيون فوت السنغالي غدا السبت في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقال ميتشو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أنه سيلعب علي نقاط ضعف المنافس ويحتفظ بنقاط قوته لأنه يحاول تحقيق الفوز مع الزمالك في كل المباريات.

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وأضاف ميتشو، أنه يعرف أن وصول السنغال للدور النهائى في أمم إفريقيا الأخيرة يدل على أن الكرة السنغالية قوية جدا، مشيرا إلى أن الحكم على الزمالك وجينيراسيون فوت سيكون بعد المباراتين.

ميتشو يتحدث عن مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت



وأكد الصربي ميتشو أنه درس فريق جينراسيون جيدا قبل المواجهة المنتظرة بين الفريقين غدا السبت مشددا على درايته الجيدة بالأجواء الإفريقية من مناخ وأرضية الملعب والأجواء الجماهيرية، وتابع : "درست المنافس جيدا وعرفت نقاط القوة والضعف به وأعلم أنه سبق وأقصى مصر المقاصة من سنتين".

وأضاف مدرب الزمالك : "نركز دائما على سياسة أن أفضل وسيلة للدفاع الهجوم وسنبحث عن ثغرات بدفاعات الفريق السنغالي"، واختتم تصريحاته بالتأكيد على احترامه للمنافس القوي جيدا والسعي بالعودة بنتيجة إيجابية من السنغال".