شكرا لقرائتكم بأوامر فايلر.. تحليل "قلب ورئة" لكل لاعبي الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إجراء تحاليل شاملة للاعبين الأهلي للاطمئنان على الحالة الصحية لكل لاعب قبل الانخراط في المنافسات المحلية والقارية التي يشارك بها المارد الأحمر بالموسم المقبل.
وطلب فايلر من إدارة الأهلي خضوع كل لاعبي المارد الأحمر للفحوصات طبية شاملة من أجل الإطئمنان على سلامة القلب والرئة لدي كل لاعب خاصة وأن هذه الأمور هامة للغاية في رحلة سلامة اللاعبين.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني غداً ، السبت، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في أول مهمة رسمية لفايلر في قيادة الأهلي.
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