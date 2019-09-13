شكرا لقرائتكم الأهلي يشكر سفير مصر في غينيا الإستوائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأحمر في غينيا الشكر للسفير حاتم حسوبة، سفير مصر في غينيا الاستوائية ورجال السفارة المصرية على المجهود الكبير الذي يبذله طاقم السفارة لراحة البعثة وحل أية مشاكل أو عقبات تواجهها.

ومن المقرر أن يختتم الأهلي تدريباته في السادسة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت غينيا الاستوائية على استاد مالابو الذي تقام عليه مباراة الفريق الأحمر ضد كانو سبورت بطل غينيا غدا.

وأكد قنديل أن السفارة المصرية لم تتوان عن تلبية كافة احتياجات بعثة الأهلي، حيث يحرص طاقم السفارة وعلى رأسهم السفير حاتم حسوبة على التواجد بصفة مستمرة مع البعثة وحضور تدريبات الفريق والاستفسار دائما عن أية مشاكل أوعقبات تواجه الفريق للعمل على حلها فورا.