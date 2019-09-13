شكرا لقرائتكم الزمالك ضد جينيراسيون .. تيجانا يكشف دور السفارة فى السنغال مع الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد جينيراسيون فوت



أشاد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الكروي في السنغال بالجهود التي تبذلها السفارة المصرية في السنغال بقيادة السفيرة نهي خضر مع البعثة البيضاء منذ وصولها.

ويواجه الزمالك الذي وصل السنغال أمس الأول الأربعاء فريق جينيراسيون فوت غدا السبت في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقال إسماعيل يوسف فى تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن طاقم السفارة المكون من حسام البسيوني القنصل العام وريهام على الملحقة الإدارية لقطاع التمثيل التجاري المصري وماهر سعيد عبد العاطي والمترجمة جيهان فرجاني قدم كل الدعم للبعثة البيضاء فى السنغال.

وأضاف تيجانا أن طاقم السفارة المصرية لم يتوان في تقديم الدعم لبعثة الزمالك منذ وصولها السنغال ويتواجد مع البعثة بصفة دائمة.