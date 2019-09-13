شكرا لقرائتكم الزمالك ضد جينيراسيون فوت .. ميتشو : البلد التى تصنع ماني يجب احترامها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أنه سعيد بوجوده في السنغال، مشيرا إلى حسن الاستقبال منذ وصول بعثة الفريق لداكار.

ويستعد الزمالك الذي وصل السنغال أمس الأول الأربعاء لمواجهة جينيراسيون فوت غدا السبت في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف ميتشو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن السنغال بلد كبير ومهتمة بالكرة وصنعت لاعبين كبارا مثل ساديو ماني وإسماعيل سار.. موضحا أن مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي هي لقاء تحد بالنسبة له.

كشف الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن أنه لا يشعر بأي ضغوط قبل مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي غدا، موضحا أنه يشعر فقط بالمسئولية لأنه يمثل مصر وهو ما نقله للاعبين.