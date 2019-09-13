شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يمدد عقد دويدار لموسم جديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مدد نادى الانتاج الحربى تعاقد أحمد دويدار مدافع الفريق لمدة موسم أخر بعد موافقة اللاعب على تخفيض قيمة عقده المادية ، حيث كان تعاقده ينتهى بنهاية الموسم الجديد . وكان أحمد دويدار قد تعافى من إصابة وتر أكيليس وتألق فى المباريات الودية للانتاج الحربى استعداداً للموسم الجديد . ووقع دويدار على العقد الجديد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس النادى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق Advertisements ورحل عن صفوف الانتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا وعبد الرحمن بودى فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير . وتعاقد الانتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، و مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، والنيحيرى برايت سلاس ، ومحمد عبد الرازق بازوكا ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى، وباسم مرسى من الزمالك لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر ومحمد فييرا من بتروجت ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الاهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر ومحمد شوقى غريب من انبى .

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