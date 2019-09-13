شكرا لقرائتكم فايلر يستكشف بطل غينيا في جلسة خاصة مع لاعبي الاهلي الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر محاضرة فنيه مع لاعبي الفريق مساء اليوم الجمعة عقب تناول وجبة العشاء؛ يشاهد خلالها اللاعبون تسجيلا لمباراة كانو سبورت أمام ميكيلي بطل إثيوبيا في دور الـ64 من البطولة. ويلتقي الأهلي مع كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة ـ الخامسة بتوقيت غينيا الاستوائية ــ. ويشرح الجهاز الفني للاعبين نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس ويحدد الأدوار المطلوبة من كل لاعب خلال المباراة وفقا لخطة اللعب. وتأهل كانو سبورت لدور الـ32 على حساب ميكيلي الإثيوبي بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد والتعادل في مباراة الإياب بهدف لكل فريق.

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