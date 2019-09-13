شكرا لقرائتكم الجونة ينفي التفاوض مع الأهلي لضم أحمد حمدي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينفي نادي الجونة دخوله في مفاوضات مع النادي الأهلي بشأن ضم أحمد حمدي كما تردد على بعض وسائل الإعلام. ولعب أحمد حمدي لنادي الجونة معارا لمدة ٦ أشهر خلال الدور الثاني من الموسم الماضي. وقدم أحمد حمدي مستويات رائعة مع الجونة طوال مدة الإعارة وحجز مكانا أساسيا في تشكيلة الفريق الساحلي، قبل أن يعود للأحمر بعد انتهاء إعارته.

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