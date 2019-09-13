شكرا لقرائتكم وسائل الإعلام الغينية: الأهلي كبير إفريقيا والمرشح الأول للتتويج بأمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سطلت وسائل الإعلام في غينيا الاستوائية الضوء على تواجد بعثة الأهلي بالعاصمة مالابو لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها في السادسة من مساء غد السبت بتوقيت القاهرة .

ونشرت قناة غينيا الاستوائية الرئيسية تقريرا مطولا عن النادي الأهلي وجانبا من استقبال بعثة الفريق وجزءا من التدريبات التي أجراها أمس على استاد مالابو وأكدت القناة أن الأهلي أكبر الأندية الإفريقية.

قالت القناة الغينية في تقريرها عن الاهلي ، قائلة: الأهلي يمتلك خبرات كبيرة في القارة وسجلا حافلا بالإنجازات التى جعلته "كبير أفريقيا"، مشددة على أن الأهلي يعد المرشح الأول للفوز بالبطولة هذا الموسم، لما يتملكه من خبرات كبيرة ،وقوام قوي من اللاعبين الدوليين.