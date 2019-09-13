شكرا لقرائتكم وسائل الإعلام الغينية: الأهلي كبير إفريقيا والمرشح الأول للتتويج بأمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قالت القناة الغينية في تقريرها عن الاهلي ، قائلة: الأهلي يمتلك خبرات كبيرة في القارة وسجلا حافلا بالإنجازات التى جعلته "كبير أفريقيا"، مشددة على أن الأهلي يعد المرشح الأول للفوز بالبطولة هذا الموسم، لما يتملكه من خبرات كبيرة ،وقوام قوي من اللاعبين الدوليين.
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