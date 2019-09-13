شكرا لقرائتكم الحضري لمؤمن زكريا: شفاك الله وعافاك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعم عصام الحضري حارس مرمى الفراعنة والأهلي والزمالك السابق، مؤمن زكريا صانع ألعاب القلعة الحمراء عقب الاصابة الأخيرة التي تعرض لها.

ونشرالحضري صورة لمؤمن زكريا عبر حسابه الشخصي على تويتر وعلق عليها: الف سلامة عليك يا مؤمن ، ان شاء الله ترجع اقوى و احسن من الأول ، شفاك الله وعافاك ، اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك.

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مؤمن زكريا خرج من قائمة الأهلي للموسم الجديد بسبب إصابة يعانى منها ويعالج بسببها حاليا فى ألمانيا على فترات.

صاحب الـ31 عاما شارك فى 6 مباريات فقط خلال الموسم الماضي، قبل أن يخرج معارا لنادي أحد ويقطع الإعارة سريعا بسبب الإصابة.