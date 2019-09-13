شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ وعدلي يمثلان الأهلي في الاجتماع الفني لمباراة كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحضر الثنائي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالاهلي وسمير عدلي المدير الإداري الاجتماع الفني لمباراة كانو سبورت في حضور مراقب المباراة وطاقم الحكام ومسئولي بطل غينيا الاستوائية، بالإضافة إلى مندوب عن اتحاد الكرة الغيني. ويلتقي الأهلي مع كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في السادسة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة على استاد العاصمة مالابو في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. يعقد الاجتماع في العاشرة مساء اليوم الجمعة بقاعة المؤتمرات باستاد مالابو عاصمة غينيا الاستوائية للتأكيد على كافة الأمور التنسيقة التي تخص المباراة وموعد وصول الفريقين إلى أرض الملعب والزي الخاص باللاعبين وحارسي المرمي وغيرها من الأمور الإدارية .

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