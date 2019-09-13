شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ وعدلي يمثلان الأهلي في الاجتماع الفني لمباراة كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يعقد الاجتماع في العاشرة مساء اليوم الجمعة بقاعة المؤتمرات باستاد مالابو عاصمة غينيا الاستوائية للتأكيد على كافة الأمور التنسيقة التي تخص المباراة وموعد وصول الفريقين إلى أرض الملعب والزي الخاص باللاعبين وحارسي المرمي وغيرها من الأمور الإدارية .
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