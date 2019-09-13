شكرا لقرائتكم الزمالك ضد جينيراسيون .. الإدارى "خطيب الجمعة" ومحاضرة قبل الغداء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد جينيراسيون



أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، عن برنامج الفريق الكروي اليوم فى السنغال استعدادا لمباراة جينراسيون فوت غدا السبت في ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويؤدي فريق الزمالك صلاة الجمعة في الواحدة والثلث ظهرا ويلقى الخطبة الدكتور منتصر الرملاوي إداري الفريق.

ثم يلقي الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو، محاضره للاعبين في الثانية إلا ربع بعدها يتناول اللاعبون وجبة الغذاء في الثانية والربع عصرا.

وسيتجمع فريق الزمالك في الرابعة والربع داخل فندق الإقامة بالسنغال للذهاب إلى ملعب التدريب "لاديور" على أن يقام مران اليوم في السادسة مساءا.