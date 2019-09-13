شكرا لقرائتكم سفير مصر بغينيا يُشيد بإنضباط الاهلي قبل مواجهة كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في المباراة المقرر إقامتها في السادسة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة على ملعب العاصمة مالابو ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف السفير أن حالة الانضباط والالتزام والتعاون التي تبدو عليها البعثة في مالابو ليست غريبة على نادي في حجم وعراقة الأهلي، وهو خير سفير لمصر في غينيا الاستوائية.

واختتم السفير المصري تصريحاته مؤكدا أنه يتمنى التوفيق للنادي الأهلي في مباراته غدا أمام كانو سبورت لإسعاد الجماهير.