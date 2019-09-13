شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف: هدفنا بلوغ دور المجموعات الإفريقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأبيض في السنغال أن مباراة الفريق أمام جينيراسيون السنغالي مهمة جدا.

شدد على أن الزمالك يسعي للوصول إلى دوري المجموعات في دوري الأبطال الإفريقي، مشيرا إلى أن اللاعبين منذ الوصول إلى داكار وهم في منتهى الالتزام والجدية ومدركون تماما للمسئولية.

وأضاف تيجانا أن الزمالك يسعى لتحقيق نتيجة جيدة أمام بطل السنغال، مشددا على أن مرتضى منصور رئيس النادي وأمير مرتضى المشرف على الكرة على تواصل دائم معنا منذ للوصول للسنغال للاطمئنان على كل كبيرة وصغيرة.

كما أشار يوسف إلى أن الفندق الذي تقيم به بعثة الزمالك في منطقة هادئة وجيدة جدا.

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وتواجد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة فريق الكرة الأول بالنادي في السنغال وبرفقته المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي في مران الفريق بملعب جامبر، من أجل مؤازرة اللاعبين قبل مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك الذي وصل السنغال أمس الأربعاء فريق جينيراسيون فوت بط السنغال يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.