شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف: هدفنا بلوغ دور المجموعات الإفريقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما أشار يوسف إلى أن الفندق الذي تقيم به بعثة الزمالك في منطقة هادئة وجيدة جدا.
وتواجد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة فريق الكرة الأول بالنادي في السنغال وبرفقته المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي في مران الفريق بملعب جامبر، من أجل مؤازرة اللاعبين قبل مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا.
ويواجه الزمالك الذي وصل السنغال أمس الأربعاء فريق جينيراسيون فوت بط السنغال يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر إسماعيل يوسف: هدفنا بلوغ دور المجموعات الإفريقي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.