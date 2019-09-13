شكرا لقرائتكم مدرب الأهلي: الجبهة اليسرى والمهاجم أخطر أوراق كانو سبورت قبل موقعة الغد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سامي قمصان، مدرب الأهلي المساعد جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة كانو سبورت الغيني المحدد لها السادسة من مساء غد السبت بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

قال قمصان إن الجهاز الفني سعى خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية؛ للتخلص من إجهاد السفر بعد رحلة الطيران الطويلة، وساعده في ذلك خبرات لاعبي الأهلي في أفريقيا مع مثل هذه الأجواء.

وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر شاهد مباراة فريق كانو سبورت في دور الـ٦٤ أمام بطل إثيوبيا للتعرف على نقاط القوة والضعف قبل مواجهة الغد، موضحا أن الفريق الغيني من الفرق الجيدة، ويمتلك أكثر من عنصر مميز خاصة الجبهة اليسرى والمهاجم الذي سبق له اللعب في البرتغال .

وأشار قمصان إلى ان لاعبي الأهلي وخبراتهم تسهل كثيرا من مهمة الجهاز الفني الجديد للفريق نظرا لما يمتلكوه من عقلية احترافية وقدرة على مواجهة كل الظروف .

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وأكد قمصان أن «فايلر» مدرب منظم للغاية ويهتم بكافة التفاصيل التي سهلت مهمته في التعرف على الفريق ومكنته من الانسجام بشكل سريع مع اللاعبين والتعرف على الكرة في مصر .

وشدد قمصان على ان الأهلي لديه هدف واحد هو تحقيق الفوز أمام الفريق الغيني لتسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة والوصول لدوري المجموعات ومن بعدها السير خطوة خطوة للفوز باللقب وإسعاد جماهير الأهلي.