شكرا لقرائتكم مدرب الأهلي: الجبهة اليسرى والمهاجم أخطر أوراق كانو سبورت قبل موقعة الغد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار قمصان إلى ان لاعبي الأهلي وخبراتهم تسهل كثيرا من مهمة الجهاز الفني الجديد للفريق نظرا لما يمتلكوه من عقلية احترافية وقدرة على مواجهة كل الظروف .
وأكد قمصان أن «فايلر» مدرب منظم للغاية ويهتم بكافة التفاصيل التي سهلت مهمته في التعرف على الفريق ومكنته من الانسجام بشكل سريع مع اللاعبين والتعرف على الكرة في مصر .
وشدد قمصان على ان الأهلي لديه هدف واحد هو تحقيق الفوز أمام الفريق الغيني لتسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة والوصول لدوري المجموعات ومن بعدها السير خطوة خطوة للفوز باللقب وإسعاد جماهير الأهلي.
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