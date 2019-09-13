شكرا لقرائتكم ميتشو بعد غياب شيكابالا عن الزمالك : دافع قوي لبطل السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك أن غياب المغربي محمد أوناجم ومحمود عبد الرازق شيكابالا لاعبا الفريق عن مباراة جينيراسيون فوت السنغالي مؤثر، ويعطي دافعا للمنافس . ويستعد الزمالك الذي وصل السنغال أمس الأول الأربعاء لمواجهة جينيراسيون فوت غدا السبت في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا. وأضاف ميتشو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن اللاعبين المتواجدين فى قائمة الزمالك بالسنغال يمتلكون القدرات المطلوبة ولديه ثقة كبيرة فى كافة الأسماء التى ستشارك بالتشكيلة الأساسية. وشدد الصربي ميتشو قبل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون على أن الفريق الأبيض مستقر فنيا وإداريا ولا علاقه لنا بأي شيء آخر سوى تحقيق الانتصارات.

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