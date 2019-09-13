شكرا لقرائتكم ميودراج يحذر لاعبي الإسماعيلي من الاستهانة بأهلي بني غازي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقص الإسماعيلى شريط مشاركاته العربية مع دقات السادسة مساء اليوم الجمعة مشواره بمنافسات كأس زايد للأندية الأبطال بمواجهة أهلى بنى غازى الليبى على ستاد الاسماعيلية فى منافسات دور الـ 32 للبطولة وسط حضور جماهيرى يقارب الـ7 الأف مشجع ومن جانبه حذر الصربى ميودراج المدير الفنى للاسماعيلى لاعبى فريقه من الاستهانة ببطل ليبيا فى ظل النتائج المتواضعة التى حققها الفريق على مستوى المباريات الودية التى خاضها بالقاهرة منذ وصوله حيث خسر من حرس الحدود بهدف دون رد ثم من النصر القاهرى بثلاثة أهداف مقابل هدف وهى النتائج التى دفعت المدرب الصربى لإطلاق نوبة تحذير للاعبيه من مغبة الاستهانة بالخصم . ويبدو التشكيل المتوقع للاسماعيلى أمام أهلى بنى غازى الليبى : "محمد فوزى وإبراهيم أبو اليزيد وباهر المحمدى ومحمد مجدى وأسامة إبراهيم ومحمود دونجا وعماد حمدى وبيكيتى سيلفا وأحمد مدبولى ومحمد حمدى زكى ومحمد الشامى".

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