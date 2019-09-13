شكرا لقرائتكم ميودراج يحذر لاعبي الإسماعيلي من الاستهانة بأهلي بني غازي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويبدو التشكيل المتوقع للاسماعيلى أمام أهلى بنى غازى الليبى : "محمد فوزى وإبراهيم أبو اليزيد وباهر المحمدى ومحمد مجدى وأسامة إبراهيم ومحمود دونجا وعماد حمدى وبيكيتى سيلفا وأحمد مدبولى ومحمد حمدى زكى ومحمد الشامى".
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