شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: متمسكون بإقامة السوبر في حضور الجماهير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسئول فى اتحاد الكرة،أن كل ما أثير فى الساعات الأخيرة حول إقامة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك بدون جماهير، لم يتأكد بشكل رسمى حتى الأن ، وأن الأمر مجرد اقتراح من البعض فى أطار الرغبة بإقامة المباراة بالقاهرة .

قال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه لم يخرج من الاتحاد أى مخاطبات إلى الناديين بشأن إقامة السوبر بدون جمهور أو حتى تحدد الملعب الذى يستضيف المباراة، مشيرا إلى أن كل الأمور محل دراسة فى هذة اللحظة ما بين جميع الأطراف المعنية فى مقدمتها الجهات الأمنية، ولم يتم التوصل إلى قرار نهائى فى هذا الشأن.

وكشف المسئولين فى اتحاد الكرة، تمسكهم بحضور الجماهير لمباراة السوبر، خصوصا وأن من أهم أهداف اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلااية هو عودة الجمهور إلى الملاعب، خصوصا وأنه كان هناك تعهد بذلك فى بداية ولايتهم منذ 20 أغسطس الماضى.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت خروج تقارير تفيد بإقامة مباراة السوبر المقرر لها 20 سبتمبر الحارى على ستاد القاهرة وبدون جمهور، وهو لم يتم حسمه رسميا حتى الأن .