شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: متمسكون بإقامة السوبر في حضور الجماهير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه لم يخرج من الاتحاد أى مخاطبات إلى الناديين بشأن إقامة السوبر بدون جمهور أو حتى تحدد الملعب الذى يستضيف المباراة، مشيرا إلى أن كل الأمور محل دراسة فى هذة اللحظة ما بين جميع الأطراف المعنية فى مقدمتها الجهات الأمنية، ولم يتم التوصل إلى قرار نهائى فى هذا الشأن.
وكانت الساعات الماضية قد شهدت خروج تقارير تفيد بإقامة مباراة السوبر المقرر لها 20 سبتمبر الحارى على ستاد القاهرة وبدون جمهور، وهو لم يتم حسمه رسميا حتى الأن .
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