"الذكاء الاصطناعي" يتوقع تسديدات أكثر للنصر في ديربي الرياض

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كثر الحديث في العالم الرقمي عن علم البيانات أو الذكاء الاصطناعي المعروف بـ"أرتيفشال إنتيليجنس" أو"داتا ساينس" وهو مصطلح يشير إلى قدرة الآلة على محاكاة العقل البشري وطريقة عمله عبر القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل.
وتم تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي على فريقي العاصمة الشباب والنصر وأفرزت x dynamics وهو نمط المباراة وهو يوضح أداء الفريق في حالة استحواذه على الكرة ويتم قياسه من خلال التمريرات أو مراقبة الكرة وتغطيتها، والمراوغات السليمة والتسديد وصناعة وإحراز الأهداف المتوقعة، وتتوقع التقنية ضعفاً في هجوم النصر في الشوط الأول.
فيما ستنشط ديناميكية نادي الشباب في الشوط الثاني بحسب التقنية، وسيبدأ بالارتفاع تدريجيا بين الدقيقة 45 حتى 70 من اللقاء.
ويشرح الـxPassing التمريرات المتوقعة للفريق، ويدخل في حسابها العديد من العوامل مثل التمريرات القصيرة والبينية وصناعة الأهداف، والإحصائية المتوقعة للنصر في اللقاء تبين 397 تمريرة بدقة تتراوح بين 84% إلى 90%، فيما ستكون مجموع تمريرات لاعبي الشباب بحسب التقنية، 340 تمريرة بدقة تتراوح بين 74% إلى 87%.
وفي الذكاء الاصطناعي يتم احتساب الـxshots أي التسديدات المتوقعة من خلال ستة عوامل كالتسديد من ضربة ثابتة أو تسديدة بعد مراوغة أو تسديدة بالرأس صنعت من تمريرة عرضية، وأظهرت الأرقام أن لاعبي النصر سيسددون قرابة 14 تسديدة، تقابلها 10 من لاعبي نادي الشباب.
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