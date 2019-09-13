شكرا لقرائتكم صحافي مغربي: أشخاص لا يريدون تواجد حمدالله في المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد محمد بولطار، الصحافي المغربي الذي سأل خليلوزيتش عن حمدالله، أن المنتخب يعاني من تكتلات، مشيراً إلى أن استهزاء يونس بلهندة كان دليلاً على ذلك.
وقال محمد بولطار لـ"في المرمى": المنتخب يعاني من اللاعبين الممارسين لكرة القدم في فرنسا وهولندا، فهناك شيء غير صحي في المنتخب، سألت المدرب كصحافي عندما قال إنه يبحث عن هداف يترجم الفرص، وقلت له إنه أفضل الهدافين في العالم.
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