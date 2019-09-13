شكرا لقرائتكم دروغبا يرغب في رئاسة الاتحاد الإيفواري لكرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الأسطورة الإيفواري ديدييه دروغبا عن رغبته في الترشح لرئاسة اتحاد الكرة في بلاده، وذلك بعد اعتزاله كرة القدم عقب مشوار حافل مع تشيلسي الإنجليزي.

وأشار دروغبا إلى أن فريقه السابق تشيلسي الإنجليزي عرض عليه العمل في مجال التدريب لكنه لا يستهوى حاليا التحول إلى هذا المجال.

وقال دروغبا خلال جلسة لرجال الأعمال في أبيدجان مساء يوم الخميس :أنا قائد ، رؤيتي أكبر من القيام بدور المدرب، المدرب يكون له تأثير على النادي، وأنا أريد أن يمتد تأثيري للأمة كلها، أريد أن أعيد دراسة كرة القدم بنظرة وطنية من أجل تطويرها.

وتقام انتخابات رئاسة اتحاد الكرة الإيفواري قبل نهاية العام الحالي، حيث يقضي الرئيس الحالي اوغوستين سيدي ديالو ولايته الانتخابية الأخيرة.