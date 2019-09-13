شكرا لقرائتكم سؤال يشعل قضية حمدالله مع المنتخب المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشعل سؤال في المؤتمر الصحافي بعد مباراة النيجر للمدرب الجديد لأسود الأطلس وحيد خليلوزيتش، النار مرة أخرى بشأن علاقة هداف النصر السعودي والمنتخب المغربي.

واستغرب المدرب البوسني من سؤال طرح عليه يصنف فيه حمد الله كواحد من أفضل الهدافين في العالم، بعدما خليلوزيتش اشتكى علنا لافتقار المنتخب المغربي لهداف كبير، هو الأمر الذي جعل اسم حمد الله يعود من جديد للواجهة.

اللاعب الدولي يونس بلهندة بدوره نشر بعد المؤتمر في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيديو" قد يفهم منه التهكم على سؤال الصحافي أو على طرح اسم حمد الله كأفضل هداف في العالم، أمر قد يزيد من مصداقية الشائعات بشأن خلاف ابن مدينة أسفي مع زميله المحترف في غلطة سراي التركي.

ونشر حمد الله يوم الأربعاء على "تويتر" و"إنستغرام" فيديو مدته 14 ثانية مع سطر واحد يسبقه، قائلا: سأرد على ما حدث قريبا.